Atalanta, Gasperini: "Gagliardini in panchina: lo sanno tutti che andrà all'Inter"

Niente Chievo per Gagliardini. Il centrocampista andrà a Verona con la sua attuale squadra, l'Atalanta, ma Gasperini ha annunciato ufficialmente che lo porterà solo in panchina e difficilmente entrerà a partita in corso. "Gagliardini lo porto in panchina - ha detto il tecnico in conferenza stampa - E' la soluzione migliore per lui, per l'Atalanta e per l'Inter in attesa che la situazione si definisca. Non conosco le tempistiche, ma gli accordi sono stati fatti: per me e per tutti è un giocatore che sta andando via. Bisogna formalizzare, non so quando l'affare si concretizzerà". Così un giocatore destinato a partire finisce ovviamente fuori, anche senza "consigli" della società: "La scelta spetta a me ed è solo mia".



Al club, invece, spetta rinforzare una rosa che si sta sfoltendo: "Sono partiti Pinilla e Stendardo, ma la rosa è comunque molto numerosa e mi consente più soluzioni anche in termini di scelte. Il mercato non può dare fastidio, non deve essere un alibi. Finché si rimane qui si lavora per l'Atalanta e si pensa al suo campionato. Ci sono 23 giocatori tra cui scegliere".