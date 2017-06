Atalanta, Gasperini fa il record di punti senza Gagliardini e Kessie

Toglietegli tutto e lui vince lo stesso. Benvenuti nel pianeta Gasperini, ovvero come dominare anche senza i giocatori più forti. Del resto, lui che è stato a lungo l'allenatore del Genoa si è abituato a vedersi smantellare continuamente la squadra ogni inverno. Così l'Atalanta, magari per farlo sentire a casa, sembra averlo messo alla prova: via Gagliardini (ormai ceduto all'Inter), fuori Kessie (cercato dalle big, ma per ora semplicemente in Coppa d'Africa). Gasp, poi, ci ha messo del suo e dall'undici iniziale anti-Chievo ha escluso anche Caldara, già promesso sposo della Juve, ma fino a fine stagione (salvo sorprese) difensore centrale della Dea.



Risultato? Chievo 1 Atalanta 4, partita senza storia. La classifica finale del girone d'andata vede i bergamaschi a quota 35, record di punti nella storia del club al giro di boa. A Verona ha deciso soprattutto Gomez, si dirà, con la doppietta e gran parte del merito anche nella terza rete di Conti. Ma così si farebbe un torto al Gasp: guardate chi ha segnato il quarto gol. Freuler, proprio lui: in verità ha giocato spesso anche con Kessie e Gagliardini, ma ora sarà lui il nuovo perno del centrocampo. Come dire: è il gruppo che trionfa.



"Sono molto felice, era una partita particolare - ha detto Gasperini -. Abbiamo chiuso il girone d’andata con un record per quanto riguarda l’Atalanta. Anche senza Kessié e Gagliardini, siamo riusciti a fare bene: c’è un gruppo che gioca con sicurezza e fiducia". Il tecnico si è poi soffermato sull'affare Gagliardini: "C’è un accordo che è stato trovato, tra qualche giorno sarà dell’Inter. Fino a giugno non avremmo voluto cederlo, ma c’è stata una evoluzione: la squadra ha ragionato e di conseguenza sta organizzando il futuro in modo diverso”.