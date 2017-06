Atalanta, Gasperini: "Europa League più importante della A"

Le ultime due volte che l'Atalanta ha giocato in Europa ha tenuto alta la bandiera italiana. Certo, erano altri tempi, quelli in cui le nostre squadre dominavano: nel 1987-88 i bergamaschi (che all'epoca erano in Serie B) arrivarono in semifinale di Coppa delle Coppe; nel 1990-91 furono fermati ai quarti di Coppa Uefa dall'Inter che poi avrebbe vinto il trofeo in finale con la Roma. Se terrà fede alla propria storia, allora, la squadra di Gasperini l'anno prossimo non rischierà brutte figure.



"Intanto stiamo cercando di arrivare in Europa direttamente nella fase a gironi, senza passare per i preliminari - ha detto Gasperini a 'Radio anch'io sport' - poi la nostra ambizione è quella di mettere davanti l'Europa league rispetto al campionato. Sappiamo che è una competizione molto difficile, con squadre forti, dove si va fuori non perché la si snobba ma per demerito. Noi ci presenteremo per fare il meglio possibile e essere competitivi".



Quale Atalanta sarà? "Se Gomez e Kessié vanno via non possiamo più essere competitivi - scherza Gasp, che poi si "corregge" - L'Atalanta ha la necessità di monetizzare per rinforzarsi. Il presidente Percassi quel che incassa poi lo investe, per lo stadio, per le strutture giovanili, per la squadra. Non credo che l'Atalanta verrà smantellata, anzi le eventuali cessioni saranno utili per rinforzare la squadra". Uno su tutti Gasp non vorrebbe perderlo: "Gomez è stato l'uomo simbolo, ha fatto un campionato da giocatore importante, da fuoriclasse internazionale. Sono stati tutti straordinari. Ma fra quelli meno nominati cito Conti, ha fatto 8 gol, a me ricorda il giovane Tardelli. Tutti bravi, ma lui con qualcosa in più".