Atalanta, Gasperini: "Così non ha senso restare"

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini all'Eco di Bergamo che lo ha intervistato alla vigilia del suo 60esimo compleanno: "Io sono all’Atalanta perché un anno fa ho sposato il progetto di Antonio Percassi - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Mi sono letteralmente tuffato nelle sue idee. Io rimango se posso realizzare i desideri del presidente. Ma se le strategie cambiano, allora non ha senso restare".



Un fulmine a ciel sereno, almeno apparentemente sereno. Anche se, evidentemente, qualcosa che non va c'è. Dopo le grandi imprese prima della sosta, con le vittorie in trasferta contro Milan, Napoli e Roma tra campionato e Coppa Italia, a Gasperini non sarà andato giù il mercato senza squilli e non ha problemi a dirlo: "Il progetto di Antonio Percassi diceva: 3 o 4 big e dentro i ragazzi del vivaio. Adesso non è così. E io non posso condividere. Quest’Atalanta è molto forte, non ci sono dubbi. Ma mi guardo intorno e vedo un mercato sotto tono rispetto alla squadra. E non vedo lo scenario di un anno fa, nonostante il club in estate abbia fatto grandi investimenti".