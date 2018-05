Atalanta, Gasperini attacca: "Minacce da Pairetto"

"Pairetto durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi 'Non saranno concessi questi comportamenti'. Non so come potesse sapere che il Var in casa della Lazio l'avrebbe fatto lui".

Alla vigilia di Atalanta-Milan, lo squalificato Gian Piero Gasperini punta il dito contro i provvedimenti nei suoi confronti adombrando anche qualche dubbio: "Siamo tra le squadre che hanno preso meno ammonizioni di tutte, ho letto la terzultima - rimarca il tecnico nerazzurro in conferenza stampa - Su 56 gialli, 2 per proteste, uno a dicembre e l'altro ad aprile. Per me è fondamentale che i giocatori si rivolgano all'arbitro nei modi corretti".

"Io invece - attacca Gasp - sono stato squalificato col massimo della pena, in vista di una partita fondamentale, per un episodio sul Var di cui non si è accorto nessuno. Fermi lì ad aspettare dei minuti in campo per una cosa che non esisteva: eventualmente saremmo dovuti rientrare dagli spogliatoi per un rigore contro".

Gasperini si lamenta anche per altri precedenti con l'arbitro di Nichelino: "Pairetto era il quarto uomo a Roma quando fui espulso nell'intervallo - chiude - Lì però avevo ecceduto per il secondo giallo a de Roon, era giusto. Personalmente per me è una macchia indelebile, che mi umilia. Sono un po' schifato".