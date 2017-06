Atalanta, Gasperini a Premium: "Vogliamo tenere tutti i gioielli"

E' un magic moment per l'Atalanta e Gian Piero Gasperini, che come le big europee si ritrova ad allenare un gruppo privo di tanti giocatori impegnati nelle nazionali europee: "E’ un orgoglio, vuol dire che nel nostro organico ci sono calciatori importanti, alcuni lo erano già e qualcun altro è stato convocato di recente: è un po’ il frutto di questo periodo positivo". Ma chi è il giovane italiano che è migliorato di più? "Mi è difficile fare una classifica, direi un po’ tutti tra Conti, Caldara, Petagna e Gagliardini: sapevamo fossero ragazzi bravi ma anche noi non immaginavamo potessero avere un’evoluzione così importante".



Uno dei segreti dell'Atalanta è il Gomez: "Sarebbe sicuramente utile agli azzurri (anche se ormai la Figc ha chiarito che non è convocabile, ndr). In quel ruolo la Nazionale ha giocatori importanti ma il Papu, per maturità, sicurezza tecnica e rendimento, è sicuramente uno dei migliori del nostro campionato". Un commento sul grande inizio stagione: "Difficile prevedere un risultato del genere. Dodici giornate non sono tantissime ma sono un terzo del campionato e hanno un certo significato. E’ sicuramente un risultato oltre le previsioni ma per quello visto in campo direi che è meritato".



Dopo aver battuto Napoli e Inter, arriva la Roma? "Se vale il detto che non c’è il 2 senza 3….speriamo. Sarà una gara molto difficile, la Roma è in un grande momento, sta giocando un grandissimo calcio e ha trovato la quadra tattica migliore rispetto all’inizio, ma anche noi stiamo vivendo un ottimo momento: quando rientreranno tutti i giocatori prepareremo la gara nel miglior modo possibile".



Infine, appunti di mercato: "Credo che il volere della società sia di non cedere i nostri gioielli. L’Atalanta vuole costruire il suo futuro con questi giocatori poi è chiaro che il mercato è sempre imprevedibile. Ma sono sicuro che anche se ci dovesse essere qualche uscita sarebbe per rinforzare la squadra”.