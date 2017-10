Atalanta, Gasperini: "26 giocatori sono troppi, non giochiamo a rugby"

"Ho 26 giocatori in rosa: queste sono le basi per fare confusione. Si gioca in undici, più tre che subentrano: le rose da ventisei vanno bene per il rugby, nel calcio bastano meno giocatori. Non è una cosa che mi piace o che voglio io". Dopo la vittoria sul Verona Gian Piero Gasperini ha espresso tutto il suo malumore per i 'problemi' di abbondanza.



Il tecnico dell'Atalanta ha poi aggiunto: "Si va avanti così e io di conseguenza faccio giocare chi penso che mi faccia vincere le partite". Con i veneti sono arrivati i 3 punti anche se Gasp non è rimasto del tutto soddisfatto: "Non è stata la migliore serata, abbiamo commesso qualche errore di troppo, per aspirare a un buon campionato bisogna alzare il livello tecnico. Nel primo tempo non siamo stati attenti: è stata una partita altalenante che non abbiamo interpretato benissimo".