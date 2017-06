Atalanta, Gasp prepara la rivoluzione per la Juventus

Mezza rivoluzione Atalanta: Gian Piero Gasperini ha in mente diversi cambi in vista della partita contro la Juventus. Sfida delicata per entrambe: i bergamaschi vogliono stare in zona Europa League, i bianconeri sentono il profumo dello scudetto sempre più vicino. Eppure Gasp potrebbe optare per qualche panchina illustre e, di conseguenza, titolari a sorpresa.



Verso la panchina sia Petagna che Kessié (il centrocampista non ha superato il problema alla caviglia) con il Papu Gomez falso nueve, come si è visto nel finale della partita contro il Bologna: il posto dell'argentino nel 3-4-2-1 sarebbe preso da uno tra Hateboer (186 minuti giocati sinora) e Grassi mentre a centrocampo ci sarà spazio per Cristante.



Scelte che, se confermate, potrebbero far discutere: ma Gasp tira dritto per la sua strada, esattamente come fece come contro il Palermo a inizio stagione quando lanciò i vari Caldara, Gagliardini e Petagna. E quella partita fece nascere la favola Atalanta...