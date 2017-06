Atalanta-Fiorentina 0-0: Gasperini, record senza squilli

Il record arriva, la festa no. L'Atalanta di Gasperini pareggia 0-0 con la Fiorentina e scrive un altro piccolo primato nella storia del club toccando quota 52 punti, quanti ne fece nel 2011-12 al netto della penalizzazione: le 11 giornate che restano serviranno al tecnico e alla sua squadra per superare Colantuono e magari per raggiungere l'Europa League. Intanto, contro i viola è arrivata una piccola frenata. Non certamente brusca: i bergamaschi hanno cominciato e finito meglio, l'unico rammarico, semmai, può essere quello di non aver approfittato di un avversario chiaramente non al top.



L'Atalanta comincia benissimo con un paio di azioni spettacolari: tacco di Freuler, tunnel di Petagna. L'occasione pià ghiotta, però, capita sulla testa di Kalinic che, lasciato solo in area, non inquadra la porta: è il segnale di una giornata storta per il croato, che non si ravviva neppure nella ripresa quando entra Bernardeschi. Ad avere sui piedi la chance migliore per i bergamaschi è D'Alessandro, schierato al posto dello squalificato Kessie: arriva in ritardo sul cross dalla sinistra di Petagna e spara alto. Poi, prima dell'intervallo, Berisha salva su Tello.



Nella ripresa la Fiorentina arretra pian piano il baricentro, Gasperini manda in campo Mounier e l'Atalanta acquista metri: dopo un paio di tentativi di Gomez, l'occasione migliore capita a Tatarusanu, che dopo aver già salvato su Freuler, si ripete smanacciando un tiro ravvicinato di Petagna che sembrava destinato a entrare. I viola respirano in un momento di grande difficoltà: di certo non possono dire di aver trovato la svolta.