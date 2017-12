Atalanta, Cristante: "Al Milan posso solo dire grazie"

Forse qualcuno a Milanello lo starà rimpiangendo visto il suo rendimento in questo avvio di stagione. Bryan Cristante, nel mirino di alcune big (Inter e Juventus ma non solo) non ha invece rimpianti per il suo passato al Milan che oggi affronterà a San Siro.



"A Gattuso posso solo dire grazie. Pure al Milan dai: mi ha preferito giocatori già pronti, anche se altrove mi ha lasciato libere di crescere. Come Rino, lui a modo suo: mai visto mollare un centimetro in allenamento, risparmiarmi un cazziatone o belle parole. Solo per me - "lavora, fai una corsa in più - o per tutto il gruppo: quante volte ci riuniva per tenerci tutti sul pezzo. In quello era già allenatore e ritrovarlo oggi su quella panchina un po' mi fa strano. Ma è il bello del calcio: prima non si sa mai chi vince, e non dipende per forza dai soldi" le parole del centrocampista dell'Atalanta alla Gazzetta dello Sport.



Nel corso dell'intervista il 22enne rivela un aneddoto risalente ai tempi delle giovanili in rossonero: "La noia fa brutti scherzi; ti inventi cose per passare il tempo e avolte ti vengono male. Convitto Milan semivuoto, a Petagna venne così: 'Mi spoglio, tu filma e poi faccio un post'. Non c'era un motivo, lo fece senza pensare. Ci fece pensare Filippo Galli (responsabile del settore giovanile ndr): in quel video non si vedeva nulla ma la sua faccia quando ci prese da parte me la ricordo ancora. E la lettera di richiamo anche".



Il presente è a Bergamo, sotto la guida di Gasperini: "Fra dieci anni dirò: 'Lui mi ha fatto diventare Cristante'. Perché l'ho incontrato a 21 anni e per lui dimostrare che i giovani possono e devono giocare è una specie di missione. Con lui il rapporto cresce giorno dopo giorno perché lui ogni giorno trova la voglia e la pazienza di dirti qualcosa di nuovo, che ti faccia crescere.E non sono consigli generici: sono consigli per te. Tu lo capisci, e in quel momento ti senti unico: è questo che fa la differenza".