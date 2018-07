Atalanta, contestato Gomez: "Vai alla Juventus"

"A quel signore che ha contestato Gomez rispondo che non ho mai visto il Papu così determinato prima d'ora". A bocce ferme, dopo il 6-1 in amichevole al Chiasso, Gian Piero Gasperini replica così allo spettatore che ha beccato il capitan dell'Atalanta, gridandogli "ricordati che giochi nell'Atalanta!" e "'Papu', vai a giocare alla Juve!", dagli spalti di Clusone: "In questi 10 giorni di preparazione tutti hanno dato il massimo, Gomez compreso, e vorrei sottolineare che le notizie su una sua partenza sono infondate", ha proseguito l'allenatore come riportato dall'Ansa.



Gasperini non manca di commentare un mercato: "È arrivato Zapata che ha fatto intravedere le proprie possibilità e la sua importanza, ma è chiaro che ci mancano almeno tre giocatori, in primis il sostituto di Cristante fra le linee - chiude Gasperini -. Petagna non so se andrà via, certamente davanti siamo in tanti. Ora non siamo pronti ad affrontare l'Europa League dai preliminari: la società lo sa, ma non è che finora non abbia investito tante risorse, anzi".