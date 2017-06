Atalanta, biglietto per autografo e selfie con Kessié

Vent'anni, un gran futuro ma già un presente da star. E' quello che viene da pensare leggendo i limiti imposti dall'Atalanta per un incontro tra i tifosi nerazzurri e Franck Kessié. In previsione di una grande affluenza, il club bergamasco ha stabilito a 250 il limite massimo di persone che il centrocampista ivoriano potrà incontrare all'Atalanta Store mercoledì 22 per il consueto appuntamento settimanale con i fan nerazzurri per gli autografi e i selfie del caso.



In caso di code, a partire dalle 17.30, verrà consegnato un ticket che garantirà l'ingresso alle prime 250 persone in coda. L'incontro di Kessié coi durerà un'ora, dalle 18 alle 19, come avviene per gli altri giocatori mandati a rotazione a presiedere all'evento fin dall'inizio della stagione agonistica.