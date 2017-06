Atalanta, Berisha si opera al ginocchio: 2016 finito

Brutte notizie per l'Atalanta, che perde Etrit Berisha per tutto il 2016. Il portiere albanese verrà operato, come ha fatto sapere il club orobico attraverso un comunicato:



"Il calciatore Etrit Berisha, infortunatosi nel corso della gara Atalanta-Roma del 20 novembre, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una sofferenza al corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro. A seguito della consulenza specialistica effettuata ieri dal professor Pier Paolo Mariani, si è deciso di sottoporre il calciatore ad intervento di meniscectomia selettiva del menisco mediale. L’intervento verrà effettuato domani, mercoledì 30 novembre, dal professor Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma".



Scocca quindi l'ora di Marco Sportiello, messo da parte per l'ottimo avvio di stagione del collega ex Lazio.