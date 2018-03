Astori, Malagò: "Doveroso il rinvio del turno di campionato"

Giovanni Malagò, presidente del Coni e Commissario di Lega Serie A, ha indetto una conferenza per parlare della morte di Astori: "Sono vicino alla compagna Francesca, con cui Davide ha avuto una bambina che ora ha due anni. Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo. Le parole stanno a zero, la decisione di rinviare la giornata è quella giusta".



"Il calcio che io penso e che immagino è di valori, di ideali, condivisione di emozioni e rispetto. Non solo nell'atleta ma anche dell'uomo. Era doveroso, non sempre 'the show must go on' anche se non critico chi la pensa sì", ha aggiunto Malagò, porgendo le "condoglianze da tutto il mondo dello sport, non solo il calcio".



Sulle cause della morte di Astori: "Invito tutti a non lasciarci trasportare a nessuna illazione e speculazione. Nessun medico sulla faccia della terra vi potrà mai dire che c'è un rimedio certo e categorico sul rischio di una morte improvvisa come questa. Poi ci sarà un'autopsia e si accerteranno situazioni create".



"Mi ha chiamato Di Biagio e tutti quelli del giro della nazionale. Davide era una persona che ha dato tanto al calcio italiano. In Figc Davide è considerato uno di famiglia, siamo tutti costernati" così invece il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini.