Astori, l'omaggio di migliaia di tifosi alla camera ardente

File di tifosi e di gente comune, uomini e donne, persone di ogni età, le sciarpe viola al collo o i fiori in mano: è stata aperta alle 16.30 e chiusa alle 22:30 la camera ardente a Coverciano di Davide Astori, capitano della Fiorentina e difensore azzurro, e a rendere omaggio alla sua memoria si è presentata una folla enorme.

Dentro il centro tecnico della Federcalcio erano entrati nel primo pomeriggio la compagna, Francesca Fioretti, i genitori e i fratelli di Astori. Le file dietro le transenne allestite al centro tecnico erano cominciate dall'ora di pranzo e all'apertura della camera ardente è iniziato l'omaggio silenzioso e commosso.

Ai piedi del feretro collocato nella palestra del centro tecnico sono poggiate le maglie di Astori della Fiorentina e della Nazionale, le corone della società viola, della Federcalcio e di numerose società di Serie A. Tra i primi dirigenti a rendere omaggio Pierluigi Collina, designatore arbitrale Fifa, Alessandro Costacurta, vicecommissario Figc, e Michele Uva, dg della Federcalcio.

Mentre continuava la processione di tifosi e gente comune, a Coverciano è arrivata al completo anche tutta la squadra viola, insieme al presidente onorario Andrea Della Valle, accolto da un applauso dalle persone presenti: i giocatori sono rimasti poco più di un'ora, poi sono andati via tra gli applausi. Silenzio e commozione all'esterno della grande palestra dove è stata allestita la camera ardente. Tra i tanti che sono finora arrivati per un saluto al capitano della Fiorentina anche il capitano della Roma Daniele De Rossi e una delegazione del Torino formata da Belotti, De Silvestri e Ljajic.



Domani la salma di Davide Astori passerà davanti allo stadio Franchi prima dei funerali che si terranno alle 10 nella Basilica di Santa Croce. Sarà un modo per salutare il capitano da parte dei tanti tifosi che non potranno partecipare alla cerimonia funebre.