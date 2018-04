Astori, i funerali: in migliaia al Franchi e a piazza Santa Croce

"Siamo qui a pregare per Davide, in questa basilica che l'Italia ha voluto fosse il sacrario degli uomini più illustri che l'hanno onorata, e che custodisce le virtù più alte del nostro popolo". Il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, ha aperto così la cerimonia funebre di Davide Astori, capitano della Fiorentina, nella basilica di Santa Croce. "Queste virtù noi riconosciamo in Davide - ha aggiunto - e per questo lo salutiamo in questo luogo".



In migliaia sono arrivati per l'ultimo saluto a Davide Astori: nella basilica sono cominciati intorno alle 10 i funerali. C'è chi si è presentato alle 7 per potersi mettere nelle prime file, intorno alle 9 è arrivata la Fiorentina con tutti i tesserati, settore giovanile compreso, poi alcuni giocatori di altre squadre, come i genoani Perin e Bertolacci, tra i primi ad accorrere. Tante anche le corone di fiori, tra cui quelle di Juventus, Sassuolo, Lazio, Chievo o di tifosi di altri club, come quelli di Bergamo, provincia di cui il giocatore era originario.



Su uno dei palazzi della piazza è stato affisso un cartello con scritto 'Ciao capitano', firmato dal liceo artistico Alberti. Arrivato anche il gonfalone, listato a lutto, del Comune di Firenze, mentre il sindaco Dario Nardella ha proclamato il lutto cittadino. Piazza Santa Croce ha continuato a riempirsi di gente, nella basilica sono entrati anche il ministro dello Sport Luca Lotti, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini e il suo vice Alessandro Costacurta e l'ex commissario tecnico Gian Piero Ventura.



Sono arrivate poi le delegazioni delle squadre, tra queste l'Inter, rappresentata da Zanetti, il tecnico Spalletti, Ranocchia, Borja Valero e Vecino, che hanno giocato con Astori fino all'anno scorso. Per tutti applausi, anche all'arrivo della delegazione dell'Atalanta, della Cremonese, del Venezia, del Genoa, rappresentato da un altro ex viola come Giuseppe Rossi, e della Juve.



In serta il feretro è arrivato a San Pellegrino Terme (Bergamo), paese di dov'era originario Astori, e collocato nella chiesa parrocchiale rimasta aperta fino alle 23: ad accoglierlo centinaia di persone. Sul sagrato l'abbraccio tra il sindaco Vittorio Milesi, la mamma e i fratelli del capitano viola.