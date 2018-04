Astori, "Ciao Davide" su tutte le maglie di serie A

Solo l'altroieri il Benevento aveva annunciato la decisione di affrontare la Fiorentina con una scitta sulla manica "#ciaoDavide13" come omaggio ad Astori. L'idea è piaciuta talmente tanto che, poche ore dopo, la Lega Serie A ha ufficializzato la notizia che tutte le squadre del campionato scenderanno in campo nelle partite del 28° turno con sulla manica la patch "Ciao Davide". La disposizione arriva dopo quella che prevede un minuto di silenzio su tutti i campi di serie A, serie B e serie C nel prossimo weekend.