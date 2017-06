Arriva "9, Storie di bomber": Trezeguet intervista Higuain

Con la maglia della Juventus ha segnato 171 gol risultando il quarto marcatore di sempre nella storia del club bianconero ed entrando di diritto nell'elite dei migliori. Nessuno meglio di lui conosce i segreti per essere un grande attaccante, i pensieri di chi vive per la rete.



David Trezeguet è il protagonista di "9, Storie di bomber", nuovo programma di Premium Sport in prima serata. L'ex centravanti bianconero e della nazionale francese, e ora talent di Premium Sport, intervista i goleador del nostro calcio.



Nel primo appuntamento, domenica 25 dicembre alle 21:15 su Premium Sport HD, faccia a faccia con Gonzalo Higuain: il passato e il presente della Juventus uno di fronte all'altro in un suggestivo e imperdibile incontro. Nel secondo appuntamento, domenica 1 gennaio alle 21:15 su Premium Sport HD, a essere intervistato sarà invece la giovane punta dell'Inter Mauro Icardi. E' questo solo l'antipasto per tutti gli passionati di calcio e non solo.