Arrestato il fratellastro di Cassano: agenti aggrediti e minacciati

Piove sul bagnato in casa Cassano, messo fuori rosa dalla Sampdoria, e indirettamente coinvolto in uno spiacevole fatto di cronaca: il fratellastro Giovanni Cassano, infatti, è stato arrestato a Bari per porto e detenzione di armi e per lesione a pubblico ufficiale, tra le varie accuse.



Il Giornale ha fornito una ricostruzione dei fatti che hanno visto coinvolto il fratellastro del più noto calciatore, che il 4 novembre scorso sarebbe sfuggito alla polizia. L'uomo indossava una parrucca e un giubbotto antiproiettile e si nascondeva insieme a un complice dietro a un cassonetto della spazzatura. Fermato dagli agenti, avrebbe puntato un revolver contro uno di loro, salvo ricorrere alla violenza fisica e, quindi, alla fuga grazie a un gruppo di residenti accorsi in suo aiuto.



Due settimane e mezzo più tardi, l'uomo è stato arrestato.