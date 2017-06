Argentina, "La mafia contattò Maxi Lopez per picchiare Icardi"

Per Mauro Icardi un polverone tira l'altro: prima un possibile veto di Mascherano su una sua convocazione in Nazionale, poi la contestazione della curva Nord e ora un clamoroso retroscena sul difficile rapporto con Maxi Lopez che arriva direttamente dall'Argentina. Secondo il giornalista Carlos Monti, protagonista del programma "Bien Arriba" in onda su Radio 10, durante la stagione 2013/14 (la seconda dell'ex marito di Wanda Nara al Catania), la mafia siciliana avvicinò Maxi Lopez dicendogli: "Se vuoi, possiamo picchiare per te Icardi. Vuoi che andiamo da lui? Vuoi che gli rompiamo le gambe? Che non giochi più a calcio?".



Maxi Lopez avrebbe rifiutato, ricevendo comunque dai suoi interlocutori un biglietto con il numero di telefono del loro capo. Su questa vicenda ha fatto sentire la propria voce anche Wanda Nara, che su Twitter ha scritto: "Monti non riesce a intervistare né me né Mauro e parla di mafia siciliana... Quando non ci sono notizie, le inventano".