Argentina, Inter batte Milan 2-0: Icardi-Martinez sì, Higuain-Biglia no

A tutta Inter. Ci sono Mauro Icardi e Lautaro Martinez nei convocati dell'Argentina per le amichevoli contro Guatemala e Colombia in programma negli Stati Uniti il 7 e l'11 settembre: non c'è Messi, che com'è noto si è preso una pausa di riflessione dopo la delusione Mondiale, non c'è Higuain, al momento scartato dal c.t. Scaloni che guarda al rinnovamento, non c'è neppure Biglia a centrocampo. Milanisti fuori, dunque, dentro gli interisti, Dybala e due viola: oltre a German Pezzella, c'è pure Giovanni Simeone davanti.



Ecco la lista completa:



#SelecciónMayor Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Guatemala y Colombia en Estados Unidos. pic.twitter.com/yivZX2KZ37 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 17 agosto 2018