Argentina, il ct Scaloni promuove Icardi e Martínez

Lionel Scaloni, ex difensore di Lazio e Atalanta e attualmente commissario tecnico ad interim dell'Argentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo aver diramato la lista delle convocozioni in vista delle amichevoli contro Colombia e Guatemala: "Sono molto grato al presidente dell'AFA per questa possibilità. Non potevo dire di no, sono felice di essere qui". Tra i convocati del ct ci sono anche Mauro Icardi e Lautaro Martínez: "Crediamo che i ragazzi che abbiamo chiamato abbiano un enorme potenziale, accompagnato da un buon presente".



"Cercheremo di dare il maggior numero possibile di giocatori in modo che il futuro allenatore possa scegliere - ha spiegato il successore temporaneo di Jorge Samapoli, esonerato dopo la deludente esperienza alla guida dell'Argentina al mondiale russo - Sento che è arrivato il tempo del rinnovamento. È giusto chiamare questi ragazzi ora". Scaloni ha parlato anche di Giovanni Simeone, anche lui convocato: "Icardi, Martínez e Simeone sono giocatori di livello enorme. Mauro è da più tempo nel calcio d'élite, ma tutti possono dare il loro contributo. Ci fidiamo di loro completamente".