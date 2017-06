Argentina, il ct Bauza incontra Icardi alla Pinetina

In Italia il dubbio è rimasto sempre vivo: come mai l'Argentina non convoca Mauro Icardi? Scivolate fuori dal campo (vedi il caso dell'autobiografia) e "consigli" di Maradona (dalla parte dell'amico Maxi Lopez nella vicenda con Wanda Nara) a parte, l'impegno in campo del capitano dell'Inter è sempre stato massimo e i numeri parlano per lui anche in questa stagione (attuale capocannoniere con Higuain e Dzeko). Eppure l'Albiceleste gli ha preferito anche Lucas Pratto, uno che al Genoa e in Serie A proprio non ha lasciato il segno.



Ma le cose stanno per cambiare, o almeno questa è la sensazione. Il ct Bauza, infatti, giovedì sarà alla Pinetina per incontrare e parlare con Icardi in vista di una possibile convocazione in nazionale. L'allenatore argentino seguirà anche Juventus-Inter allo Stadium per verificare con mano i progressi del nerazzurro, in una sfida davvero difficile e delicata. Poi prenderà una decisione, che anche in Argentina è chiamata a furor di popolo.