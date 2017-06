Argentina, Bauza: "Seguiamo Icardi ma il titolare è Higuain"

Per Mauro Icardi potrebbero presto aprirsi le porte della Nazionale argentina ma non da protagonista. Il ct Edgardo Bauza venerdì mattina è stato ospite ad Appiano Gentile per incontrare i giocatori argentini, un faccia a faccia importante soprattutto per il capitano nerazzurro che però non ha incassato una forte apertura: "Conosco Mauro, sa che lo stiamo seguendo e sta facendo benissimo. In futuro potrò convocarlo ma Higuain rimane il titolare". L'incontro non è andato giù a Maradona: "Bauza ha incontrato Icardi? Allora è un traditore pure lui come l'interista".



Anche il vicepresidente Zanetti ha cercato di perorare la causa di Icardi: "Ha riconosciuto che Gonzalo e Pratto sono due grandi attaccanti - le parole di Bauza - ma dietro loro c'è Mauro". Bauza ha parlato anche con Walter Samuel e tutti gli argentini in squadra compresi Rodrigo Palacio, Ever Banega, Juan Pablo Carrizo e Cristian Ansaldi, come testimonia la foto postata dal club nerazzurro su Twitter. Sabato sarà la volta di Vinovo, dove incontrerà Dybala e Higuain.