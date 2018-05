Arbitri Serie A: Tagliavento per Roma-Juventus, Samp-Napoli a Gavillucci

Sarà Paolo Tagliavento a dirigere Roma-Juventus, partita che domenica sera potrebbe dare ai bianconeri la certezza del settimo scudetto consecutivo. Il fischietto di Terni era il quarto uomo in occasione della sfida tra i bianconeri e l'Inter a San Siro, finendo suo malgrado nella bufera per un labiale male interpretato sul web. Il VAR all'Olimpico sarà Giacomelli. Per Sampdoria-Napoli è stato invece designato Gavillucci (VAR Massa).



Inter-Sassulo, importante per l'accesso dei nerazzurri alla prossima Champions, sarà arbitrata da Rosario Abisso, e Crotone-Lazio da Mazzoleni. Per Atalanta-Milan, spareggio in chiave Europa League, è stato scelto Marco Guida, mentre Fiorentina-Cagliari, cruciale per la salvezza dei sardi, sarà diretta da Paolo Valeri.

TUTTE LE DESIGNAZIONI