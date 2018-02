Arbitri Serie A, Roma-Milan affidata a Mazzoleni. Mariani per Juve-Atalanta

Sarà Paolo Mazzoleni a dirigere Roma-Milan, posticipo domenicale e big match della 26.a giornata di Serie A con i rossoneri di Gattuso a caccia di punti per coltivare il sogno Champions e i giallorossi internzionati a mantenere il terzo posto in classifica. All'Olimpico il VAR sarà Irrati. Giacomelli (VAR Doveri) arbitrerà la capolista Napoli, in campo a Cagliari lunedì sera, mentre per Juventus-Atalanta è stato designato Mariani (VAR Valeri). Sassuolo-Lazio è stata affidata a Manganiello (VAR Calvarese) e Inter-Benevento a Pairetto (VAR Maresca).