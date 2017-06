Arbitri Serie A, Roma-Juve ancora a Banti: i bianconeri sorridono

Il big match della 36.ma giornata tra Roma e Juventus, quello che probabilmente consegnerà ufficialmente lo scudetto nelle mani dei bianconeri, sarà diretto ancora da Luca Banti, come lo scorso anno. Era il 24 gennaio 2016 e la squadra di Allegri si impose 1-0 con la rete di Dybala sulla nuova Roma di Spalletti, tornato nella Capitale da solo due settimane. Quattro anni prima, nel 2012, altra vittoria dei bianconeri, questa volta ai quarti di finale di Coppa Italia, per 3-0.

Il fischietto di Livorno ha diretto la Juventus 28 volte e per i bianconeri il bilancio è più che positivo, con 19 vittorie, 4 pareggi e solo 5 sconfitte, l'ultima delle quali indolore trattandosi del 3-2 subito a Napoli in Coppa Italia che ha permesso a Buffon e compagni di accedere alla finale contro la Lazio.

Tre invece i precedenti con la Roma nella stagione in corso, le due vittorie dalla squadra di Spalletti contro Inter e Lazio e la sconfitta dell’Olimpico contro il Napoli per 2-1. In tutto sono 32 le partite della Roma dirette da Banti (19 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

L'altro big match di giornata, che dirà tanto sulle speranze Europa League di Atalanta e Milan, sarà invece diretto da Rocchi, anche lui al bis dopo la scorsa stagione, quando gli orobici si imposero 2-1.