Arbitri serie A, Orsato per il derby Roma-Lazio. Inter-Napoli affidata a Rocchi

Sarà Orsato a dirigere l'attesissimo derby Roma-Lazio in programma all'Olimpico domenica alle 12:30. La capolista Juventus, impegnata venerdì sera sul campo dell'Atalanta nel primo anticipo della 24.ma giornata, sarà diretta da Guida. Il posticipo Inter-Napoli è stato invece affidato a Rocchi. Per la delicata sfida fra Crotone e Milan allo Scida domenica alle 15 ci sarà Banti. La Fiorentina, altra squadra impegnata nella lotta per l'Europa League, a Palermo troverà Tagliavento.



LE DESIGNAZIONI

ATALANTA – JUVENTUS Venerdì 28/04 h.20.45 GUIDA DI FIORE – CARBONE IV: BARBIRATI ADD1: RIZZOLI ADD2: GIACOMELLI

BOLOGNA – UDINESE CELI DI VUOLO – GALETTO IV: CRISPO ADD1: GAVILLUCCI ADD2: BARONI

CAGLIARI – PESCARA MINELLI MONDIN – TARDINO IV: TEGONI ADD1: MARESCA ADD2: DI MARTINO

CROTONE – MILAN BANTI PRETI – VUOTO IV: DE PINTO ADD1: VALERI ADD2: GHERSINI

EMPOLI – SASSUOLO DOVERI TONOLINI – LA ROCCA IV: LO CICERO ADD1: MARIANI ADD2: MARINI

GENOA – CHIEVO PAIRETTO MANGANELLI – VALERIANI IV: DI IORIO ADD1: FABBRI ADD2: SACCHI

INTER – NAPOLI h.20.45 ROCCHI DI LIBERATORE – CARIOLATO IV: MARZALONI ADD1: MAZZOLENI ADD2: IRRATI

PALERMO – FIORENTINA TAGLIAVENTO MARRAZZO – LONGO IV: PEGORIN ADD1: RUSSO ADD2: NASCA

ROMA – LAZIO h.12.30 ORSATO COSTANZO – PASSERI IV: MELI ADD1: DAMATO ADD2: DI BELLO

TORINO – SAMPDORIA Sabato 29/04 h.20.45 MASSA RANGHETTI – ROBILOTTA IV: LIBERTI ADD1: CALVARESE ADD2: DI PAOLO