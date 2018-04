Arbitri Serie A: Lazio-Roma a Mazzoleni, Juve-Samp a Mariani

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo l'arbitro del derby Lazio-Roma, posticipo della 32ª giornata di Serie A in programma domenica 15 aprile alle 20.45: il Var sarà Rocchi, contestato all'andata da Tare per il rigore dato a Kolarov. Milan-Napoli, che si disputerà domenica alle 15, sarà diretta da Luca Banti di Livorno. Juventus-Sampdoria (domenica alle 18) sarà arbitrata da Maurizio Mariani di Aprilia (nei precedenti bianconeri sempre vittoriosi), mentre per Atalanta-Inter (sabato 14 alle 20,45) è stato designato Daniele Doveri di Roma.



Ecco le designazioni complete:



Atalanta-Inter: Doveri di Roma (Var: Damato)

Bologna-Verona: Abisso di Palermo (Var: Guida)

Cagliari-Udinese: Giacomelli di Trieste (Var: Fabbri)

Chievo-Torino: Di Bello di Brindisi (Var: Pairetto)

Fiorentina-Spal: Orsato di Schio (Var: Pasqua)

Genoa-Crotone: Irrati di Pistoia (Var: Pairetto)

Juventus-Sampdoria: Mariani di Aprilia (Var: Chiffi)

Lazio-Roma: Mazzoleni di Bergamo (Var: Rocchi)

Milan-Napoli: Banti di Livorno (Var: Valeri)

Sassuolo-Benevento: Gavillucci di Latina (Var: Manganiello)