Arbitri Serie A: Inter-Roma a Massa, Orsato per Atalanta-Napoli

Inter-Roma, big match e posticipo domenicale della 21.a giornata di Serie A, sarà diretta da Massa (Var Damato). Orsato dirigerà invece la capolista Napoli impegnata sul difficile campo dell'Atalanta nel lunch match (Var Giacomelli). Alla Sardegna Arena per Cagliari-Milan, alle 18, ci sarà Guida (Var Valeri). Nessun stop per Doveri dopo il discusso episodio di Juventus-Torino in Coppa Italia (contatto Khedira-Acquah): arbiterà Udinese-Spal. A chiudere il turno sarà la Juventus lunedì sera contro il Genoa: per la sfida dello Stadium è stato designato Di Bello (Var Mariani).

TUTTE LE DESIGNAZIONI

ATALANTA – NAPOLI h.12.30 ORSATO, VAR: GIACOMELLI, AVAR: RANGHETTI



BOLOGNA – BENEVENTO ABBATTISTA, VAR: MAZZOLENI, AVAR: CRISPO



CAGLIARI – MILAN h.18.00 GUIDA, VAR: VALERI, AVAR: FOURNEAU



H. VERONA – CROTONE ROCCHI, VAR: TAGLIAVENTO, AVAR: PINZANI



INTER – ROMA h.20.45 MASSA, VAR: DAMATO, AVAR: VUOTO



JUVENTUS – GENOA Lunedì 22/01 h.20.45 DI BELLO, VAR: MARIANI, AVAR: SAIA



LAZIO – CHIEVO ABISSO, VAR: MANGANIELLO, AVAR: PAGANESSI



SAMPDORIA - FIORENTINA PASQUA, VAR: IRRATI, AVAR: CARBONE



SASSUOLO – TORINO FABBRI, VAR: MARESCA, AVAR: VALERIANI



UDINESE – SPAL DOVERI, VAR: GAVILLUCCI, AVAR: ROS