Arbitri serie A, il derby Juve-Torino a Valeri. Rizzoli per Milan-Roma

Sarà Valeri a dirigere il derby della Mole tra Juventus e Torino in programma sabato sera alle 20:45. I bianconeri in caso di successo potrebbero conquistare matematicamente lo scudetto se la Roma non riuscisse a vincere a San Siro contro il Milan. Il posticipo del Meazza sarà diretto da Rizzoli. Napoli-Cagliari è stata affidata a Giacomelli mentre Damato dirigerà la delicata sfida tra Genoa e Inter domenica alle 15 a Marassi. Per Sassuolo-Fiorentina è stato scelto Gavillucci.



LE DESIGNAZIONI DELLA 35.MA GIORNATA

CHIEVO – PALERMO SERRA DI IORIO – COLAROSSI IV: PASSERI ADD1: MARIANI ADD2: MARTINELLI

EMPOLI – BOLOGNA CALVARESE VIVENZI – DEL GIOVANE IV: VUOTO ADD1: PAIRETTO ADD2: LA PENNA

GENOA – INTER DAMATO BARBIRATI – POSADO IV: DI VUOLO ADD1: DOVERI ADD2: ABISSO

JUVENTUS – TORINO Sabato 06/05 h.20.45 VALERI DI LIBERATORE – DOBOSZ IV: COSTANZO ADD1: ROCCHI ADD2: CELI

LAZIO – SAMPDORIA MAZZOLENI PAGANESSI – LO CICERO IV: FIORITO ADD1: BANTI ADD2: PINZANI

MILAN – ROMA h.20.45 RIZZOLI MELI – CRISPO IV: MANGANELLI ADD1: TAGLIAVENTO ADD2: IRRATI

NAPOLI – CAGLIARI Sabato 06/05 h.18.00 GIACOMELLI MARZALONI – ALASSIO IV: SCHENONE ADD1: MASSA ADD2: MANGANIELLO PESCARA – CROTONE RUSSO CARBONE – LIBERTI IV: PEGORIN ADD1: GUIDA ADD2: ABBATTISTA

SASSUOLO – FIORENTINA GAVILLUCCI GIALLATINI – GAVA IV: TASSO ADD1: FABBRI ADD2: SAIA

UDINESE – ATALANTA h.12.30 DI BELLO DE PINTO – DE MEO IV: RANGHETTI ADD1: MARESCA ADD2: RAPUANO