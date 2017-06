Arbitri Serie A, il derby Inter-Milan a Orsato. Giacomelli per Roma-Atalanta

Sarà Daniele Orsato a dirigere il dertby Inter-Milan, partitissima della 32.ma giornata di Serie A in programma sabato 15 aprile alle 12:30 a San Siro. Un'altra gara importante per il fischietto di Schio che ha diretto due settimane fa Napoli-Juventus. L'altro match clou, Roma-Atalanta, è stato invece affidato a Giacomelli. Di Bello arbitrerà la capolista Juventus, impegnata sul campo del Pescara. Per Napoli-Udinese (posticipo delle 20:45) designato Massa mentre Genoa-Lazio sarà diretta da Maresca.



LE DESIGNAZIONI

CAGLIARI – CHIEVO MANGANIELLO COSTANZO – BINDONI IV: DEL GIOVANE ADD1: VALERI ADD2: ILLUZZI

FIORENTINA – EMPOLI MAZZOLENI DI VUOLO – SCHENONE IV: TOLFO ADD1: CALVARESE ADD2: LA PENNA

GENOA – LAZIO MARESCA CARBONE – LONGO IV: ALASSIO ADD1: CELI ADD2: MINELLI

INTER – MILAN h.12.30 ORSATO DI FIORE – MANGANELLI IV: MELI ADD1: DAMATO ADD2: RUSSO

NAPOLI – UDINESE h.20.45 MASSA TONOLINI – VUOTO IV: POSADO ADD1: RIZZOLI ADD2: SERRA

PALERMO – BOLOGNA BANTI LIBERTI – GIALLATINI IV: MARRAZZO ADD1: MARIANI ADD2: DI MARTINO

PESCARA – JUVENTUS DI BELLO PRETI – PAGANESSI IV: FIORITO ADD1: IRRATI ADD2: PASQUA

ROMA – ATALANTA GIACOMELLI VALERIANI – PERETTI IV: BARBIRATI ADD1: ROCCHI ADD2: CHIFFI

SASSUOLO – SAMPDORIA h.18.00 PAIRETTO MONDIN – DI IORIO IV: DE MEO ADD1: FABBRI ADD2: BARONI

TORINO – CROTONE DOVERI PASSERI – LA ROCCA IV: TASSO ADD1: TAGLIAVENTO ADD2: MARINELLI