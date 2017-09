Arbitri Serie A, il big match Lazio-Milan affidato a Rocchi: il Var sarà Massa

Gianluca Rocchi è stato designato per arbitrare Lazio-Milan, big match della 3.a giornata di Serie A in programma domenica alle 15 all'Olimpico. Il Var sarà Massa. Michael Fabbri dirigerà Juventus-Chievo, sabato alle 18 allo Stadium (Var Di Bello). L'altro anticipo tra Sampdoria e Roma sarà diretto da Daniele Orsato (Var Calvarese). Claudio Gavillucci sarà a San Siro per Inter-Spal, lunch match domenicale (Var Mazzoleni) mentre il posticipo Bologna-Napoli è stato affidato a Giacomelli (Var Valeri).

TUTTE LE DESIGNAZIONI

ATALANTA – SASSUOLO PASQUA DEL GIOVANE – SANTORO IV: RAPUANO VAR: IRRATI AVAR: BALICE



BENEVENTO – TORINO h.18.00 ABISSO POSADO – CALIARI IV: ILLUZZI VAR: MARIANI AVAR: ABBATTISTA



BOLOGNA – NAPOLI h.20.45 GIACOMELLI ALASSIO – PERETTI IV: LA PENNA VAR: VALERI AVAR: NASCA



CAGLIARI – CROTONE DOVERI BINDONI – VIVENZI IV: MARTINELLI VAR: MANGANIELLO AVAR: FOURNEAU



H. VERONA – FIORENTINA DAMATO DI VUOLO – BACCINI IV: DI MARTINO VAR: PAIRETTO AVAR: CALVARESE



INTER – SPAL h.12.30 GAVILLUCCI SCHENONE – MONDIN IV: GHERSINI VAR: MAZZOLENI AVAR: GIUA



JUVENTUS – CHIEVO Sabato 09/09 h.18.00 FABBRI DI IORIO – LONGO IV: NASCA VAR: DI BELLO AVAR: LA PENNA



LAZIO – MILAN ROCCHI VUOTO – VALERIANI IV: GUIDA VAR: MASSA AVAR: AURELIANO



SAMPDORIA – ROMA Sabato 09/09 h.20.45 ORSATO DI FIORE – COSTANZO IV: TAGLIAVENTO VAR: CALVARESE AVAR: BARONI



UDINESE – GENOA MARESCA PRENNA – MARRAZZO IV: ROS VAR: BANTI AVAR: CHIFFI