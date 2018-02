Arbitri Serie A: Benevento-Napoli a Di Bello, Pasqua per Juventus-Sassuolo

Sarà Marco Di Bello a dirigere la capolista Napoli, impegnata nel posticipo domenicale della 23.a giornata di A sul campo del Benevento (il Var sarà La Penna). Pasqua dirigerà invece la Juventus, che attende il Sassuolo domenica alle 15 allo Stadium (Var Giacomelli). Lazio-Genoa (lunedì alle 20:45) sarà arbitrata da Maresca (Var Guida) mentre Inter-Crotone, in programma sabato sera, è stata affidata a Orsato (Var Abbatista). Per Verona-Roma e Udinese-Milan sono stati designati rispettivamente Fabbri e Manganiello. Mazzoleni, dopo i casi di Napoli-Bologna, ricoprirà il ruolo di Var in Cagliari-Spal e Tagliavento, nel mirino per il gol annullato al Crotone contro il Cagliari, farà il quarto uomo alla Dacia Arena.

TUTTE LE DESIGNAZIONI

ATALANTA – CHIEVO CALVARESE. VAR: GHERSINI, AVAR: ABISSO



BENEVENTO – NAPOLI h.20.45 DI BELLO. VAR: LA PENNA, AVAR: DAMATO



BOLOGNA – FIORENTINA DOVERI. VAR: BANTI, AVAR: MELI



CAGLIARI – SPAL MASSA. VAR: MAZZOLENI, AVAR: MINELLI



H. VERONA – ROMA h.12.30 FABBRI. VAR: PAIRETTO, AVAR: RANGHETTI



INTER – CROTONE Sabato 03/02 h.20.45 ORSATO. VAR: ABBATTISTA, AVAR: VUOTO.



JUVENTUS – SASSUOLO PASQUA. VAR: GIACOMELLI, AVAR: PASSERI



LAZIO – GENOA Lunedì 05/02 h.20.45 MARESCA. VAR: GUIDA, AVAR: VALERIANI



SAMPDORIA – TORINO Sabato 03/02 h.18.00 ROCCHI. VAR: GAVILLUCCI, AVAR: PISCOPO



UDINESE – MILAN MANGANIELLO. VAR: MARIANI, AVAR: DOBOSZ