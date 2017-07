Arbitri, Rizzoli designatore di A: "Come una finale di Champions"

Nicola Rizzoli è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A. Ora è ufficiale: lo ha annunciato il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi. A 45 anni prenderà il posto di Domenico Messina. In Serie B il responsabile sarà Emidio Morganti, mentre per la Can D è stato scelto Matteo Trefoloni. Alla Can Pro (che diventerà Can C) confermato Giannoccaro, alla Cai andrà Andrea Gervasoni. Il Comitato nazionale ha poi deliberato la conferma di Alfredo Trentalange come responsabile del settore tecnico arbitrale.



"Comincia un'entusiasmante avventura, con umiltà e voglia di lavorare e impegnarmi, anche se smettere non è mai facile - ha detto Rizzoli, nuovo designatore di A - Il mio entusiasmo è equiparabile sicuramente a una finale di Champions League o a quella del Mondiale. È una responsabilità e allo stesso tempo un riconoscimento visto che hanno riposto molta fiducia in me. Quando l'ho saputo? Di certo non stamattina. Ci tengo a sottolineare che nel momento in cui il presidente Nicchi mi ha chiesto la disponibilità, con un progetto e obiettivi chiari, sono stato immediatamente ben predisposto ad accettare. E' stata una scelta ponderata".



Scelta che il n.1 dell'Aia, Marcello Nicchi, spiega così: "Nicola oltre che un grande dirigente è stato un grandissimo arbitro, un campione del mondo e di educazione. Confido molto in lui e questa scelta è stata fatta perché siamo in un momento di trasformazione del calcio, anche a livello tecnologico. La sua scelta fa parte di un progetto che avevo in mente da tempo. Non c'è niente di improvvisato".