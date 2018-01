Arbitri, Doveri fermato dopo Juventus-Torino

Non si placano le polemiche dopo il discusso derby di Coppa Italia che ha aperto alla Juve le porte della semifinale ed è costato la panchina a Sinisa Mihajlovic. In particolare continua a far discutere il contatto tra Khedira e Acquah poco prima del secondo gol dei bianconeri, convalidato dall'arbitro Doveri nonostante la segnalazione del Var e dopo aver visionato il monitor.

Un errore considerato "grave" dai vertici dell'AIA (associazione italiana arbitri, ndr), che stando alle indiscrezioni de 'La Gazzetta dello Sport' fermerà Doveri per uno o due turni di campionato: "Ha preso il pallone" è stato il labiale del direttore di gara per spiegare ai giocatori la sua decisione, ma se ne era davvero convinto Doveri avrebbe dovuto convalidare il gol senza andare a vedere il monitor, invece ha utilizzato la tecnologia in modo sbagliato ed è questo che ha fatto arrabbiare Rizzoli.

Una svista, o meglio un "errore grave", che rischia di pesare molto sulla carriera di Doveri, diventato fischietto internazionale appena un paio di giorni prima della tanto discussa stracittadina torinese. Ne sa qualcosa anche Sinisa Mihajlovic, sulla cui carriera quell'errore ha già pesato molto.