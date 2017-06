Arbitri 23ª giornata: Juve-Inter a Rizzoli, nel 2013 fu polemica...

Sarà Nicola Rizzoli l'arbitro della partitissima di domenica sera tra Juventus e Inter: è soltanto la quarta volta che il direttore di gara bolognese viene designato per il derby d'Italia, da sempre la gara più accesa della Serie A. Giudicato per due volte miglior arbitro del mondo, ha fischiato nella finale di Champions League del 2013 tra Bayern e Borussia Dortmund, poi nella finale mondiale del 2014 tra Germania e Argentina. I suoi tre precedenti nel derby d'Italia risalgono al 2008, al 2011 e al 2013, tutti a San Siro: la prima volta finì 1-0 per i nerazzurri, le altre 2-1 per i bianconeri. Sei anni fa l'eventuale polemica bianconera per il rigore negato a Marchisio fu smorzata dalla vittoria finale. Nel 2013, invece, la Juve vinse con i gol di Quagliarella e Matri e in quell'occasione l'Inter protestò in campo per la mancata concessione di ben tre rigori, anche se solo il fallo di Chiellini su Cassano sembrava sanzionabile con il penalty tanto da suscitare anche la rabbia di Moratti.



Queste tutte le designazioni della 23ª giornata:



Atalanta-Cagliari (Gavilucci di Latina)

Bologna-Napoli (Massa di Imperia)

Chievo-Udinese (Aureliano di Bologna)

Empoli-Torino (Di Bello di Brindisi)

Genoa-Sassuolo (Russo di Nola)

Juventus-Inter (Rizzoli di Bologna)

Milan-Sampdoria (Guida di Torre Annunziata)

Palermo-Crotone (Rocchi di Firenze)

Pescara-Lazio (Giacomelli di Trieste)

Roma-Fiorentina (Irrati di Pistoia)

I PRECEDENTI DI RIZZOLI CON JUVENTUS E INTER