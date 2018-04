Aperitivo con il derby: Milan-Inter si gioca il 4 aprile alle 18:30

Milan-Inter si recupererà il 4 aprile alle 18:30 come ufficialmente comunicato dalla Lega Calcio. La stracittadina si sarebbe dovuta giocare lo scorso 4 marzo alle 20:45 ma venne rinviata, come le altre partite domenicali della 27.a giornata, per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori.



È stato in sostanza applicato il regolamento con il recupero entro 15 giorni o alla prima data utile: l'eliminazione dei rossoneri dall'Europa League ha permesso l'incastro con il resto delle gare. Il club di via Aldo Rossi avrebbe preferito disputare la sfida il 25 aprile o il 1 maggio, in giorni festivi per consentire ai tifosi di recarsi in massa a San Siro, ma serviva l'accordo con l'Inter, accordo che non c'è stato come del resto aveva fatto intendere Spalletti a Premium, e con tutte le società interessate dallo spostamento.



Per la squadra di Gattuso il match contro i cugini arriverà tre giorni dopo la trasferta allo Stadium con la capolista Juventus: un doppio appuntamento da brividi per il Diavolo, impegnato come il Biscione, nella lotta per un posto in Champions.

CAMBIATI I POSTICIPI DELLA 32.A GIORNATA

Novità anche per quanto riguarda i posticipi della 32.a giornata, che farà seguito alle gare di ritorno dei quarti di Champions ed Europa League. Milan-Napoli si giocherà il 15 aprile alle 15 (anziché alle 20:45), Juventus-Sampdoria alle 18 (invece che alle 15) e il derby Lazio-Roma alle 20:45 (inizialmente era stato previsto alle 18).