Antonello: "Inter, Suning fuori dalla black list"

Non solo Inter Media House. Alessandro Antonello, a.d. nerazzurro, presenta il nuovo progetto che vuole sfruttare il brand nerazzurro e ai margini dell'evento dà diverse risposte significative su altri temi. Ecco le dichiarazioni principali.



"Il Milan ha detto che abbiamo il doppio dei debiti? Preferiamo essere focalizzati sui nostri numeri, vogliamo guardare in casa nostra. Noi abbiamo la nostra strategia. Un’invasione di campo? Lascio a lei la definizione".



"Suning fuori dalla black list per il mercato? Nessuno ha menzionato Suning nella black List. Oggi stiamo smentendo che Suning sia nella black list, non capiamo il problema, non ci sono commenti particolari da fare. Stiamo operando in base agli obiettivi strategici che abbiamo, quello che sappiamo è che la strada è ancora lunga. Dal punto di vista sportivo dobbiamo raggiungere la Champions League, dal punto di vista economico c’è il FPF finanziario. Dai giocatori i tifosi possono ottenere soddisfazioni. Dobbiamo invitare la squadra a raggiungere risultati importanti per ricambiare l’affetto dei tifosi. Obiettivo Champions League? Sì, come minimo".



"Nel calcio moderno tutti i club dovrebbero essere autosufficienti. Non c’è una società nell’industria mondiale che non stia in piedi se non perché è in grado di sostenersi. Noi abbiamo firmato un accordo con la Uefa e dobbiamo rispettarlo. Attraverso i risultati speriamo di raggiungere questi obiettivi. Colpi straordinari dei quali si parlava in estate? Sono state create delle aspettative, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte del club verso una direzione di investimento che potesse andare al di là del fair play finanziario. Noi abbiamo in mente e chiare le restrizioni, vogliamo rispettare le regole".



"Inter importante per Suning? Penso che già dai primi mesi il ritorno sull’investimento Inter sia stato immediato. La notorietà del brand Suning è planetaria grazie anche all’Inter. Ci continuano a sostenere, la speranza è avere anni di successo davanti a noi. L’Inter è un brand globale, tutto il mondo è Inter. Siamo fratelli del mondo, l’obiettivo è conquistare il mondo. Anche il mondo arabo ha bisogno di avere contenuti in lingua, ci penseremo".