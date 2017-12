Ansa: "Giacomelli, possibile apertura fascicolo per la foto di Totti sui social"

Non si esaurisce il polverone nato intorno a Piero Giacomelli, l'arbitro di Lazio-Torino accusato dai biancocelesti lunedì scorso per l'espulsione di Immobile, nonché dallo stesso designatore Rizzoli, secondo quanto riportato da Repubblica, per non aver rivisto al Var l'azione immediatamente precedente negando così un rigore alla squadra di Inzaghi.



Secondo quanto scrive l'Ansa "è con tutta probabilità in arrivo l'apertura di un fascicolo da parte della Procura della Figc", dopo le notizie riportate da alcuni organi di stampa in merito a una foto di Totti su profili social dell'arbitro finito al centro delle polemiche. Domani infatti il procuratore federale Giuseppe Pecoraro si riunirà col suo ufficio e prenderà in esame le notizie stampa. Il profilo Facebook, che era comunque sotto falso nome, è stato subito cancellato dopo la polemica.