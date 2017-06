Annullata a causa del maltempo la visita di Silvio Berlusconi a Milanello

Salta a causa del maltempo la visita di Silvio Berlusconi a Milanello come riferisce il nostro Carlo Pellegatti. Il presidente rossonero non inconterà dunque la squadra:sarebbe stato per l'ex Premier il primo faccia a faccia in questa stagione con i giocatori e con Montella.



Berlusconi manca da Milanello da otto mesi, più precsiamente dal 19 maggio 2016 quando si presentò a due giorni dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus per caricare il gruppo.