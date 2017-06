Anche la Juve resta immobile: accettata la #MannequinChallenge

I pochi juventini che sono rimasti a Vinovo nella settimana di sosta per le nazionali, hanno partecipato alla nuova sfida che spopola sui social: la Mannequin Challenge. La moda è esplosa negli Stati Uniti e ha presto contagiato anche molte squadre europee come il Borussia Dortmund: la sfida sta nel realizzare un video nel quale tutti i protagonisti rimangono immobili come fossero dei manichini. E allora ecco che durante il lavoro in palestra Dybala, Sturaro, Hernanes, Neto, Alex Sandro, Asamoah e Marchisio restano completamente immobili.