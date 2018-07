Amichevoli, Immobile Belotti e Lasagna super, Samp-Parma 3-1

Ciro Immobile non è cambiato. Pronto, prontissimo a fare sempre gol. C'è il suo zampino nel 3-0 della Lazio alla Spal, in un antipasto di Serie A: dopo un primo tempo combattuto e ricco di falli, come se fosse una partita vera, l'attaccante ha sbloccato il risultato a inizio ripresa avventandosi sul retropassaggio sbagliato di Felipe e battendo il portiere con un meraviglioso pallonetto. C'è da dire che a quel punto la Spal era entrata in campo cambiando quattro giocatori su undici, Antenucci, Schiattarella, Vicari e Kurtic, trovandosi forse un po' disorientata. Al 20' della ripresa anche Inzaghi ha provveduto alle sostituzioni e proprio Caicedo e Rossi, due nuovi entrati, hanno fissato il risultato sul 3-0 con due zampate ravvicinate.

Lo splendido tocco sotto di #KingCiro che ha regalato il vantaggio ai biancocelesti! pic.twitter.com/RT2N99ZRBA — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 28 luglio 2018

Nell'altra sfida di Serie A,. La prima frazione si chiude sul 2-0 per i liguri con le reti di Quagliarella al 26' (gran tiro al volo) e di Jankto al 44' (con una parabola beffarda). Nella ripresa al 7' palo di Barillà e bella parata di Rafael su Ciciretti. Al 16' debutto in maglia blucerchiata per Defrel, poi è sempre protagonista Rafael su tentativi di Da Cruz. Al 41' arriva il gol del Parma con Baraye. E nel finale al 48' proprio Defrel trova il tris su assist di Ramírez.Vittoria prestigiosa per l'Udinese che ha battuto 2-1 il Leicester con ial 4' e al 23' del primo tempo ottenendo così la quinta vittoria su cinque gare precampionato. "Sono soddisfatto del lavoro e della prestazione di oggi - ha detto il tecnico spagnolo Julio Velazquez - Non era facile perché faceva molto caldo, ma la squadra ha lavorato e giocato bene. È molto importante trasferire in partita il lavoro fatto in allenamento. Complimenti alla squadra, ora pensiamo alla prossima amichevole". Per Lasagna è la settima rete. Meglio di lui Belotti che con il gol partita al Nizza al 10' del primo tempo arriva a quota 8 in quest'estate.