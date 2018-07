Amichevoli, Genoa k.o. con lo Zenit, tris per Boateng e Pavoletti

Giornata di amichevoli per i club di Serie A. La più prestigiosa l'ha giocata, e persa, il Genoa, contro lo Zenit, vittorie per Cagliari, Udinese, Sassuolo e Parma.



Il Genoa è stato sconfitto per 3-2 nel secondo test della nuova stagione. Contro lo Zenit avanti nella preparazione di quasi tre settimane, Romulo e compagni hanno lottato alla pari passando per due volte in vantaggio ma cedendo a un minuto dalla fine. Ballardini ha schierato due formazioni differenti lasciando a riposo Marchetti, Gunter, Sandro, Kouamé e l'affaticato Mazzitelli oltre al grande ex Zenit Criscito, convalescente dopo la frattura al quinto dito del piede rimediata a giugno. Primo tempo con Medeiros, Piatek e Pandev schierati nel tridente offensivo rossoblù ma il primo gol è di Romulo, al 21', su rigore assegnato per fallo su Piatek. Lo Zenit pareggia con Ozdoaev che al 34' risolve una mischia. Nella ripresa Lapadula titolare e in gol di testa su assist di Pereira al 10' prima che Driussi al 20' ristabilisca la parità sfruttando un errore della difesa. Nel finale azione corale degli ospiti che chiudono la gara grazie alla rete di Kuzyaev.



La prima uscita ufficiale del Sassuolo nell'amichevole in Alto Adige contro Selezione Wipptal finisce con sette gol: tre li segna Boateng che torna così alla grande nel calcio italiano aspettando partite vere. Tripletta anche per Leonardo Pavoletti nel 9-0 del Cagliari alla Rotaliana: a segno anche Capuano, Cigarini su rigore, Sau, Farias, Deiola e Castro. Assente Cragno e ovviamente Srna, che può prepararsi con il gruppo ma, con la squalifica per doping che scadrà ad agosto, non può disputare nemmeno le gare amichevoli. "On fire" anche Kevin Lasagna: l'Udinese batte 2-0 il Nova Gorica grazie a una sua doppietta. Il Parma, infine, ha segnato 6 reti in un test "particolare": primo tempo contro il Naturno chiuso sul 3-1 (dopo aver subito gol al 1'), secondo contro il Lana chiuso 3-0. Il tutto con la spada di Damocle della richiesta di penalizzazione da parte della Procura federale che rischia di cancellare la promozione in A ottenuta sul campo a causa degli sms sospetti di Calaiò.