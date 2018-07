Amichevole, Milan-Novara 2-0: segnano Suso e Calabria

Il Milan festeggia al meglio la riammissione in Europa League inaugurando la stagione 2018/19 con una vittoria nella prima amichevole giocata a Milanello a porte chiuse: Novara battuto 2-0 con le reti- tutte nel primo tempo - di Suso su punizione (al 22') e di Calabria (al 41') bravo ad approfittare della ribattuta del portiere Benedettini sul tentativo di Kessié.



Per Gennaro Gattuso dunque buone conferme con il 4-3-3 (Donnarumma; Calabria, Bonucci, Musacchio, Antonelli; Kessié, Locatelli, Bertolacci; Suso, Cutrone, Borini) usato lo scorso anno anche se i rossoneri hanno provato pure il 3-5-2, nessun nuovo acquisto in campo visto che Reina e Strinic sono ancora in vacanza dopo il Mondiale mentre Halilovic è stato bloccato da un affaticamento muscolare. Nella ripresa dentro Abate, Mauri, Calhanoglu e Borini, un po' di minuti pure per Kalinic, nonostante sia destinato all'Atletico Madrid.

Dopo l'amichevole, il commento di Gattuso: "C'è soddisfazione per la decisione del Tas, l'Europa League l'avevamo conquistata sul campo: sono comunque molto contento per come abbiamo lavorato in questi 12 giorni di ritiro". Poi, sul mercato: "Dovremo giocare due competizioni, questa squadra con qualche innesto può diventare ancora più competitiva. Qualcosa si deve fare, spero presto se ne possa parlare: qualcuno di dovere venga a parlarne con la squadra. Morata? I buoni giocatori mi piacciono tutti". Veloce commento sull'affare Cristiano Ronaldo ("Straordinario per il calcio italiano ma non mi spaventa perché non lottiamo per lo scudetto") e tanta voglia: "Devo dimostrare tutto il mio valore a una proprietà che non conosco". Infine, sul possibile ritorno di Leonardo: "Abbiamo avuto qualche problemino, poi ci siamo chiariti. Se sarà, lo acoglieremo a braccia aperte".