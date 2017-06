Amichevole, Inter-Lugano 1-0: decide Gabigol

Buon test per l'Inter nella settimana della sosta dedicata agli impegni delle nazionali: i nerazzurri hanno affrontato in amichevole il Lugano - club della Super League svizzera -al centro sportivo di Appiano Gentile, vincendo 1-0. Il gol partita è stato realizzato, al 18', su rigore da Gabigol, che trova così il suo primo centro con la nuova maglia. La squadra di Frank de Boer - priva dei nazionali Brozovic, Perisic, Candreva, Eder, Banega, Miranda, Murillo, Nagatomo, Joao Mario, Jovetic e Miangue - parte dal 1' con Carrizo, Yao, D'Ambrosio, Ranocchia, Santon, Kondogbia, Melo, Gnoukouri, Biabiany, Palacio e proprio Gabigol. Nel secondo tempo trovano spazio anche Andreolli, Medel e Icardi e, proprio nei secondi 45', gli svizzeri trovano modo di rendersi pericolosi prima con Sabbatini, che colpisce il palo, e poi con Cessay, fermato sul più bello da Carrizo. Il risultato, però, non cambia e l'Inter porta a casa l'1-0 finale.