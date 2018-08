Amichevole, Borussia-Dortmund Napoli su Premium Sport 2

Martedì 7 agosto 2018, Premium Sport 2 trasmetterà in diretta alle ore 19.30 l’amichevole “Borussia Dortmund-Napoli”, che si disputerà al “Kybunpark Stadium” di San Gallo. Proseguono le grandi sfide internazionali per i ragazzi di Carlo Ancelotti. Dopo la sconfitta contro il Liverpool, gli azzurri sfideranno il Borussia Dortmund di Favre. Un test prestigioso a pochi giorni dall’inizio della stagione che servirà per capire lo stato di forma dei partenopei. La telecronaca del match sarà affidata a Raffele Auriemma. La partita sarà acquistabile solo in OPPV (Ordered Pay Per View), tramite telefono o SMS.