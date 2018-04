Amelia, consiglio a Donnarumma: "Cambia postura sui tiri da fuori"

Il Milan si fa fermare in casa dal Sassuolo e sciupa la grande chance di accorciare a meno sei sulla zona Champions League, il giorno dopo il pareggio di San Siro sul banco degli imputati finiscono gli attaccanti, incapaci di capitalizzare le occasioni create, ma anche Gigio Donnarumma, che ancora una volta, come già successo per esempio sul gol di Dybala contro la Juventus, è apparso piuttosto incerto sulla rete di Politano: "Donnarumma secondo me sui tiri da lontano ha una postura sbagliata - ha detto negli studi di Serie A Live l'ex portiere Marco Amelia - ha un appoggio dei piedi che è un po’ troppo aperto, probabilmente lo fa per la sua struttura, ma il problema è che in questi tiri a mio avviso perde del tempo".

"Per spingere il piede destro invece di portarlo verso la palla lo porta verso l’interno per spostare il baricentro e poi spingere - ha spiegato il campione del mondo 2006 - Perde quella frazione e non arriva sul pallone. È solo una mia idea, lavorare su questo può agevolarlo, anche perché effettivamente prende qualche gol di troppo in queste situazioni". A proposito di tiri da lontano: "Consigli è stato bravissimo - ha aggiunto ancora Amelia - Bonaventura ha tirato davvero bene, la palla sarebbe andata a fil di palo".