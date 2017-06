Altobelli a Premium: "Inter? Visto chi ha allenato io avrei fatto meglio"

Intervistato in esclusiva da Premium, Spillo Altobelli, ex attaccante dell'Inter da 128 gol in 317 presenze ha parlato della difficile situazione dei nerazzurri e del futuro di Frank de Boer: “Per quanto riguarda l’allenatore dell’Inter, a questo punto farei un referendum. Moratti vuole Leonardo, Thohir vuole Bielsa o Blanc, Suning vorrà un altro e Ausilio vorrà un italiano. Mi sembra una cosa fuori dal normale, stiamo assistendo a cose inverosimili. Sono amareggiato per quello che sta succedendo all’Inter, oltre che per i risultati.

"Mancanza della società? Penso che Thohir sia un po’ il responsabile di questo problema che si è creato adesso - ha dichiarato Altobelli - Per quanto riguarda Zanetti ho detto che se fossi in lui vorrei la delega alla parte sportiva, perché gli permetterebbe di scegliere l’allenatore e i giocatori e gli permetterebbe di mettere un suo uomo vicino al mister. Questo ho detto su Zanetti, era un consiglio, non una critica. Zanetti è rispettato, è il ‘vero’ presidente dell’Inter perché è amato dai tifosi ma si deve prendere questa responsabilità: in questo momento mi sembra che non sia decisivo".

"Un nome per la panchina dell’Inter? E’ stato fatto un errore all’inizio del campionato, de Boer sta allenando una squadra non sua. Mi auguro che non si cambi ma se si dovesse cambiare non si può prendere un traghettatore ma vorrei un interista: o Mandorlini o Zenga. Mandorlini ha portato il Verona dalla Lega Pro alla Serie A e Zenga ha allenato in tutto il mondo. Leonardo dopo aver allenato l’Inter ha completamente preso un’altra strada, ora che non è più direttore sportivo vuole ritornare ad allenare, sperando di avere una delega da manager che andrebbe un pochino in conflitto con Ausilio. Mi sembrerebbe una mossa azzardata, però alla fine sono i tifosi i veri ‘proprietari’ delle società. Io in panchina all’Inter? Forse avrei fatto una figura migliore, a parte il fatto che ho tutti i patentini e potrei farlo, ma visto chi ha allenato l’Inter potrei farcela anche io. Vorrei solo per 20 minuti la delega per fare tutto all’Inter, mi basterebbero ”.