Alta tensione Roma: sfiorata la rissa tra Manolas e Perotti

Tensione alle stelle in casa Roma. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, nel corso dell'allenamento di mercoledì è stata sfiorata la rissa tra Manolas e Perotti. Soltanto l'intervento dei compagni di squadra ha impedito che i due venissero alle mani. Spalletti ha deciso di far concludere in anticipo la sessione di lavoro al difensore greco e al centrocampista argentino spedendoli sotto la doccia.



Un episodio certamente poco piacevole nella settimana che porta alla sfida tra i giallorossi e il Genoa: i capitolini non possono fallire l'appuntamento se vogliono mantenere il secondo posto.



Peraltro Manolas e Perotti negli ultimi giorni sono al centro di voci di mercato: il centrale viene accostato all'Inter (seguirebbe Spalletti) mentre il secondo sarebbe finito in orbita Torino perché a Trigoria potrebbe arrivare il Papu Gomez.